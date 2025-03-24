Biodata dan Agama Judika, Musisi yang Ogah Bawakan Lagu Milik Ahmad Dhani

JAKARTA - Judika belakangan tengah menjadi perhatian publik. Pelantun Mama Papa Larang ini blabblakan mengungkap tak mau lagi membawakan lagu milik musisi Ahmad Dhani usai kisruh perihal Hak Cipta.

Sebelumnya, Judika sempat membantah bahwa dirinya melakukan direct license kepada Ahmad Dhani. Mantan suami Maia Estianty itu menyebut Judika pernah izin mentransfer royalti secara langsung padanya.

Seperti diketahui, Judika sendiri sempat digaet menjadi vokalis grup band, Mahadewa yang merupakan naungan Republik Cinta Management milik Ahmad Dhani. Namun, penyanyi berdarah Sumatera Utara ini menegaskan tak membawakan lagi lagu-lagu Dewa 19.

Profil Judika

Pria bernama lengkap Judika Nalon Abadi Sihotang ini lahir di Sidikalang, Dairi, Sumatera Utara pada 31 Agustus 1978. Ia merupakan putra pasangan Sumanggar Sihotang dan Nursia Silalahi.

Bakat bernyanyi Judika sudah tampak sejak duduk di bangku sekolah dasar. Bakat tersebut dicurahkan ketika dia membentuk grup vokal bersama sang adik, Roy, serta kedua sahabatnya, Jonathan dan Juneidi.

Ambisi besar Judika di dunia musik membawanya ke audisi Indonesian Idol musim ke-2 pada tahun 2005. Berkat suara emasnya, dia berhasil menjadi runner up musim itu, hanya kalah dari Mike Mohede.

Setelah lulus dari Indonesian Idol, perjalanan karier Judika semakin melejit di industri hiburan. Ia merilis sejumlah lagu hits seperti Aku yang Tersakiti, Bukan Rayuan Gombal, Bukan Dia Tapi Aku, dan Mama Papa Larang, lagu yang menggambarkan kehidupan cintanya dengan Duma Riris.

Kualitas suara Judika pun sempat membuat musisi Ahmad Dhani melirik penyanyi 46 tahun itu. Ia bahkan pernah menjadi vokalis grup musik Mahadewi yang berada di bawah naungan Republik Cinta Management.