Cerita Risa Amel Lebarkan Sayap ke Industri Film

JAKARTA - Risa Amel ternyata sedang bersiap untuk menjajal dunia seni peran. Jebolan KDI MNCTV itu mengungkapkan dirinya tengah mempersiapkan diri melebarkan sayap ke dunia akting.

Menjalani proyek film daerah, Risa Amel tetap aktif mencari lagu baru untuk single berikutnya. Risa pun antusias menjalani proyek tersebut.

"Aku lagi persiapan untuk shooting film daerah nih, sambil nyari-nyari lagu buat next single," ujar Risa santai saat ditanya soal aktivitas terbarunya.

Namun demikian, Risa menegaskan dunia musik masih menjadi prioritas utama. Proses rekaman untuk single terbaru memang belum berjalan karena belum menemukan lagu yang pas. Namun ia tetap antusias menyambut karya baru yang mungkin datang di waktu yang tepat.