HOME CELEBRITY TV SCOOP

Nikmati Second Account dan My Comic Boyfriend di GTV

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |11:38 WIB
Nikmati Second Account dan My Comic Boyfriend di GTV
Nikmati Second Account dan My Comic Boyfriend di GTV (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Akhir pekan kini terasa lebih menyenangkan dengan dua tontonan spesial dari Amazing Original Series Vision+! Sebagai home of entertainment, GTV siap menemani malam Sabtu dan Minggu kamu dengan cerita seru, menegangkan, sekaligus bikin baper. Mulai pukul 22.00 WIB, bersiaplah dibawa ke dalam dua dunia yang berbeda yang akan membuat waktu istirahatmu lebih berkesan.

Second Account

Mulailah malam akhir pekanmu dengan ketegangan penuh misteri dalam Second Account! Serial ini mengisahkan tentang Rini (diperankan Givina), seorang gadis muda yang hidupnya berubah drastis setelah kakaknya, Dewi (Naura Hakim), meninggal dalam kecelakaan yang mencurigakan. Rini kemudian menemukan akun media sosial rahasia milik Dewi, yang justru membuka tabir demi tabir misteri di balik kematiannya. Alur cerita yang menegangkan dan akting apik para pemain dijamin bikin kamu penasaran dan terus menebak sampai akhir.

Nikmati Second Account dan My Comic Boyfriend di GTV
Nikmati Second Account dan My Comic Boyfriend di GTV

My Comic Boyfriend

Setelah tegang di malam sebelumnya, Minggu malam kamu akan dihibur dengan kisah manis dan penuh imajinasi dalam My Comic Boyfriend. Bayangkan jika karakter favorit dari komik bisa muncul di dunia nyata—itulah yang terjadi pada Naya (Hanggini) ketika Jetta (Arbani Yasiz), tokoh dari komik kesayangannya, tiba-tiba hidup dan hadir dalam hidupnya. Cerita remaja fantasi ini tidak hanya menghibur, tapi juga menyuguhkan pesan-pesan yang relevan dengan kehidupan anak muda masa kini.

Jadi, isi akhir pekanmu dengan tontonan yang seru! Saksikan Second Account setiap Sabtu pukul 22.00 WIB, dan My Comic Boyfriend setiap Minggu pukul 22.00 WIB, hanya di GTV!

Supaya nontonnya mulus tanpa gangguan, jangan lupa scan ulang kanal digital GTV sesuai kotamu. Kalau masih ada gangguan? Gampang! Chat aja ke Solusi TV Digital di 0856-9003-900 (Senin–Jumat, pukul 09.00–18.00 WIB).

(aln)

