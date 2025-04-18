Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Waktunya Tertawa Bareng Keluarga, Saksikan Aksi Kocak Shaun dan Para Domba di GTV

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |11:31 WIB
Waktunya Tertawa Bareng Keluarga, Saksikan Aksi Kocak Shaun dan Para Domba di GTV
Waktunya Tertawa Bareng Keluarga, Saksikan Aksi Kocak Shaun dan Para Domba di GTV (Foto: GTV)
JAKARTA - Sedang cari hiburan seru yang ringan dan bisa dinikmati seluruh keluarga? Shaun the Sheep adalah jawabannya! Tayangan animasi penuh tawa ini hadir setiap hari pukul 14.00 WIB hanya di GTV, siap mengisi waktu santai kamu dengan kelucuan dari Shaun dan kawan-kawannya yang selalu punya ide nyeleneh dan tak terduga.

Meski tinggal di peternakan yang terlihat tenang, Shaun si domba usil selalu berhasil mengubah suasana menjadi penuh kekacauan yang menggelikan. Dengan kreativitas tanpa batas, ia menciptakan petualangan unik dari hal-hal sederhana.

Waktunya Tertawa Bareng Keluarga, Saksikan Aksi Kocak Shaun dan Para Domba di GTV
Waktunya Tertawa Bareng Keluarga, Saksikan Shaun the Sheep di GTV

Shaun tidak sendiri. Ia ditemani Shirley, domba besar yang doyan makan, Timmy si bayi domba yang super imut, dan Bitzer, si anjing penjaga yang setia dan penuh kesabaran. Mereka bersama-sama menciptakan kisah yang seru dan menghibur di setiap episode.

Setiap cerita dipenuhi kejutan tak terduga. Mulai dari aksi camping di tengah ladang di episode Camping Bareng Shaun, hingga petualangan heboh saat Shaun kabur dari peternakan. Ada juga misi mendaki bukit yang berakhir dengan kekacauan lucu. Meskipun rencana mereka sering berantakan, kelucuan dan ide-ide kocak Shaun selalu berhasil membuat penonton tertawa.

