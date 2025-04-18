Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

GTV Hadirkan Program +62 FO.MO, Ajak Pemirsa Jelajahi Surga Tersembunyi di Indonesia

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |11:22 WIB
GTV Hadirkan Program +62 FO.MO, Ajak Pemirsa Jelajahi Surga Tersembunyi di Indonesia
GTV Hadirkan Program +62 FO.MO, Ajak Pemirsa Jelajahi Surga Tersembunyi di Indonesia (Foto: GTV)
A
A
A

JAKARTA - Siap jatuh cinta lagi dengan Indonesia? Mulai 1 Mei 2025, GTV mempersembahkan program traveling terbaru berjudul +62 FO.MO (Food and Moving) yang tayang setiap hari Kamis dan Jumat pukul 18.30 WIB.

Dipandu oleh dua host cantik, Vebby Hananto dan Amelya Tambunan, program ini akan mengajak pemirsa menjelajahi keindahan dan kekayaan budaya Indonesia melalui petualangan seru ke berbagai sudut Nusantara.

Setiap episodenya menyuguhkan pemandangan alam yang menakjubkan, tempat-tempat unik yang belum banyak dikenal, hingga interaksi hangat dengan masyarakat lokal. Tidak hanya menikmati pesona alam, Vebby dan Amelya juga akan mencari bahan makanan khas dari setiap daerah yang dikunjungi, lalu memasaknya langsung di dapur tradisional yang penuh kehangatan.

GTV Fomo
GTV Hadirkan Program +62 FO.MO, Ajak Pemirsa Jelajahi Surga Tersembunyi di Indonesia (Foto: GTV)

Yang membuat program ini semakin menarik adalah momen kebersamaan ketika hasil masakan disantap bersama warga, sembari mendengarkan kisah-kisah unik dari kehidupan mereka. Setelah satu destinasi selesai dijelajahi, petualangan akan berlanjut ke lokasi lain dengan cerita dan rasa yang baru.

Halaman:
1 2

Telusuri berita celebrity lainnya
