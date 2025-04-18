Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Persaingan Penyanyi Berujung Santet, Robby Purba Ungkap Kisah Mistis Jelita Jely di Kanal YouTube

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |11:02 WIB
Foto: Youtube Robby Purba
JAKARTA - Episode terbaru Bisikan Gaib di kanal YouTube Robby Purba kembali menghadirkan kisah mistis yang menarik dan tak biasa. Kali ini, Robby mengundang Jelita Jely penyanyi dangdut jebolan KDI 2020 yang dikenal dengan kepribadiannya yang ceria. Jelita membagikan pengalaman spiritual dan gangguan gaib yang ia dan keluarganya alami.

Dalam episode ini, Jelita menceritakan bahwa rumah barunya di Tangerang Selatan menyimpan aura horor yang cukup kuat. Namun kisah tak berhenti di situ, Jelita membuka cerita lain yang datang dari teman ibunya, yang pernah menjadi korban santet di kampung mereka. Peristiwa itu terjadi akibat persaingan antar penyanyi, di mana digunakan medium-medium mistis seperti bedak penghilang aura hingga santet untuk menjatuhkan lawan.

Menurut penuturan Jelita, teman ibunya tiba-tiba mengalami kondisi aneh yaitu  perut membesar seperti orang hamil dan selalu merasa lapar, namun saat diperiksa ke dokter, tak ditemukan penyakit apapun. Kondisi itu menyebabkan berat badannya naik drastis. Beruntung, perempuan itu akhirnya sembuh.

Persaingan Penyanyi Berujung Santet, Robby Purba Ungkap Kisah Mistis Jelita Jely di Kanal YouTube

Jelita sendiri juga pernah merasakan hal serupa saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Saat mengikuti lomba menyanyi, tiba-tiba suaranya hilang tanpa sebab. Robby Purba, yang dikenal piawai membangun percakapan, langsung menekankan bahwa kejadian seperti ini memang kerap terjadi di kalangan penyanyi, apalagi di daerah yang masih kental dengan kepercayaan terhadap hal-hal gaib.

