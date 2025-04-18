Eltasya Natasha Rilis Video Musik Terpatri, Ungkap Tantangan Terberat

JAKARTA - Eltasya Natasha, penyanyi asal Medan, resmi meluncurkan video musik (MV) untuk single terbarunya berjudul Terpatri. Kehadiran MV ini langsung disambut hangat oleh para penggemar dan penikmat musik, terutama yang hadir dalam sesi online preview eksklusif bersama Eltasya dan sahabat-sahabat terdekatnya.

Antusiasme mengalir deras, dibarengi dengan doa dan dukungan penuh atas karya terbaru dari Eltasya yang kini bernaung di bawah Sony Music Entertainment Indonesia. “Rasanya deg-degan banget, tapi juga senang! Karena setelah singlenya rilis lebih dulu, aku juga sangat menantikan video musiknya,” ujar Eltasya penuh semangat.

Single Terpatri merupakan lagu pop ballad yang menyentuh tema kehilangan dan kenangan akan seseorang yang pernah begitu berarti—entah itu pasangan, anggota keluarga, atau sahabat. Video musiknya pun menjadi pelengkap visual yang memperkuat emosi lagu, menyajikan kisah yang sangat relevan dengan realitas kehidupan modern, terutama di kalangan generasi muda.

Dalam MV tersebut, Eltasya menyoroti fenomena sosial yang kini semakin marak: membandingkan hubungan pribadi dengan pasangan lain melalui media sosial. “Tema dari MV Terpatri ini tentang seorang perempuan yang menjadikan media sosial sebagai tolok ukur hubungan percintaannya—membandingkan hubungan yang dijalani dengan apa yang dilihat di konten orang lain,” jelasnya.

Konsep ini mencerminkan realita bagaimana media sosial bisa memengaruhi cara seseorang memandang cinta, ekspektasi, dan bahkan bisa memicu dinamika hubungan yang tidak sehat.