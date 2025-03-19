Bangun Kedekatan, Eltasya Natasha Ajak Fans Cover Lagu Terpatri

JAKARTA - Eltasya Natasha menghadirkan tantangan menarik bagi para penggemarnya dengan mengadakan kompetisi cover challenge bertajuk #TerpatriDiTikTok.

Melalui tantangan ini, Eltasya mengajak pengguna TikTok untuk menyanyikan ulang lagunya, Terpatri, dengan versi mereka sendiri.

Eltasya mengungkapkan bahwa ide ini muncul dari diskusi dengan manajernya. “

Tasya pengen dengerin ‘Terpatri’ bisa dinyanyikan dengan versi yang berbeda-beda dari mereka yang menyanyikannya,” ujarnya. Dengan adanya challenge ini, ia ingin melihat berbagai interpretasi unik dari para peserta.