Titus The Detective Episode The Stolen Things di RCTI

JAKARTA - Akhir pekan akan semakin seru bersama Titus The Detective yang siap tayang Minggu, 20 April 2025 pukul 07.30 WIB di RCTI. Serial animasi produksi MNC Animation ini menghadirkan kembali petualangan detektif cilik Titus bersama sahabatnya, Fyra dan Bobit, dalam format serial setelah sukses memecahkan kasus besar di film Titus: Mystery of the Enygma.

Kesuksesan MNC Animation di dunia animasi lokal juga terlihat dari film-film mereka seperti Kiko In the Deep Sea (2023) dan Titus: Mystery of the Enygma (2020) yang kini telah tayang di Netflix Asia Tenggara dan segera hadir di Turki serta Azerbaijan. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa animasi Indonesia mampu bersaing di pasar internasional.

Dalam serial Titus The Detective, penonton diajak menjelajahi kota Steamburg, dari keramaian kota yang penuh warna hingga ke sudut-sudut tersembunyi di tengah hutan yang misterius. Semua dikemas dalam cerita penuh petualangan dan misteri yang seru.

Pada episode kali ini yang berjudul The Stolen Things, dua barang penting menghilang: jepit rambut kesayangan milik Jessica dan jam tangan edisi terbatas milik Pak Walikota. Titus pun turun tangan melakukan penyelidikan. Tak hanya itu, Pak Walikota juga mengadakan sayembara berhadiah besar bagi siapa pun yang berhasil menemukan jam tangannya. Lantas, siapa pencurinya? Dan bagaimana cara Titus mengungkap misteri ini?