Paula Verhoeven Sambangi Komisi Yudisial Usai Resmi Cerai dari Baim Wong

JAKARTA - Paula Verhoeven menyambangi kantor Komisi Yudisial (KY), Salemba, Jakarta Pusat, pada Kamis, (17/4/2025).

Berdasarkan pantauan, Paula hadir bersama tim kuasa hukumnya pada pukul 14.10 WIB. Ibu dua anak itu belum mau memberikan keterangan detail mengenai kedatangannya hari ini. Dia hanya melempar senyum sambil berjalan santai menuju ruang pengaduan Komisi Yudisial.

"Nanti setelah kita ketemu baru kita (bicara) ke teman-teman media. Nanti setelah ketemu Komisi Yudisial ya teman-teman," kata tim kuasa hukum Paula hari ini.

Didampingi tim kuasa hukumnya, Paula terlihat membawa sejumlah berkas di dalam map putih. Belum diketahui pasti apakah berkas itu berkaitan dengan putusan cerainya dengan Baim Wong yang dikeluarkan Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan pada Rabu, 16 April kemarin.