Baim Wong Imbau Paula Verhoeven Tidak Paksa Temui Anak

JAKARTA - Persidangan perceraian antara Baim Wong dan Paula Verhoeven akhirnya mencapai putusan. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan resmi memutuskan bahwa hak asuh anak jatuh kepada keduanya secara bersama atau joint custody. Keputusan ini dibacakan pada Rabu, 16 April 2025.

Dalam putusannya, hakim menetapkan skema pengasuhan bergiliran: Baim dan Paula akan mengasuh kedua anak mereka secara bergantian setiap dua minggu. Menanggapi putusan tersebut, pihak Baim Wong melalui kuasa hukumnya, Fahmi Bachmid, menyatakan tidak keberatan. Namun, Fahmi menyampaikan satu hal penting: ia mengimbau agar Paula tidak memaksakan kehendak jika sewaktu-waktu anak-anak mereka menolak untuk bertemu atau menginap bersama Baim.

“Satu hal yang perlu dipahami, anak itu bukan objek. Jadi tidak bisa dipaksakan jika memang tidak mau,” ujar Fahmi saat ditemui di kawasan Antasari, Jakarta Selatan.

Fahmi menekankan bahwa proses transisi ini sebaiknya dilakukan dengan cara yang persuasif dan penuh pengertian. Menurutnya, membangun kedekatan dengan anak butuh pendekatan yang lembut, bukan paksaan.