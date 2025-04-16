Advertisement
Hotma Sitompul Meninggal Dunia, Baim Wong Berduka: Beliau Orang Baik

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |06:29 WIB
Hotma Sitompul Meninggal Dunia, Baim Wong Berduka: Beliau Orang Baik (Foto:IG Baim Wong)
A
A
A

JAKARTA - Pengacara senior Hotma Sitompul meninggal dunia pada Rabu, 16 April 2025. Aktor sekaligus presenter Baim Wong menjadi salah satu figur publik yang menyampaikan belasungkawa secara langsung.

Bagi Baim, kepergian Hotma bukan hanya kehilangan seorang tokoh besar, tetapi juga seorang pribadi yang sudah ia anggap seperti ayah sendiri. Hubungan keduanya begitu dekat, hingga Baim biasa memanggilnya dengan sebutan "Papa".

"Papa itu orang baik, intinya. Saya ke sini juga dalam kondisi kaget. Sekitar jam 11 atau 12 saya baru tahu kabarnya, terus bersiap dan langsung ke sini," ujar Baim saat ditemui di rumah duka di kawasan Antasari, Jakarta Selatan, Rabu malam.

Menurut Baim, Hotma bukan hanya pengacara hebat, tetapi juga pribadi yang rendah hati dan peduli pada siapa pun, tanpa memandang status. Sosoknya dikenal suka menolong, terutama dalam membantu orang-orang yang tengah menghadapi persoalan hukum.

