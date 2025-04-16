Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sidang Putusan Cerai, Baim Wong Didampingi Tiga Kakaknya di Pengadilan

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |09:53 WIB
Sidang Putusan Cerai, Baim Wong Didampingi Tiga Kakaknya di Pengadilan
Sidang Putusan Cerai, Baim Wong Didampingi Tiga Kakaknya di Pengadilan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Baim Wong terlihat hadir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu pagi, 16 April 2025, untuk menghadiri sidang putusan cerainya dengan Paula Verhoeven. Ia tiba tepat pukul 09.00 WIB, ditemani oleh tiga kakaknya: Fitri, Muhamad Hamzah, dan Daud. Sementara itu, kuasa hukumnya, Fahmi Bachmid, telah lebih dulu hadir di lokasi.

Kehadiran Baim tak hanya menunjukkan kesiapannya menjalani proses hukum, tetapi juga dukungan penuh dari keluarga. Sang kakak, Daud, bahkan sempat memberikan kecupan hangat di pipi Baim sebagai bentuk kasih sayang dan semangat.

“Kita mengharapkan yang terbaik aja ya. Pokoknya apapun hasilnya, harus kita terima. Semua yang terbaik ajalah buat adik gue,” ujar Daud kepada awak media.

Baim Wong
Sidang Putusan Cerai, Baim Wong Didampingi Tiga Kakaknya di Pengadilan

Ia juga menegaskan bahwa Baim adalah sosok yang selalu berserah pada kehendak Tuhan.

Halaman:
1 2
