Kabar Bahagia, Kesha Ratuliu Melahirkan Anak Ketiga

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan Kesha Ratuliu dan Adhi Permana Putra. Keduanya baru saja dikaruniai anak ketiga pada Selasa, 15 April 2025. Momen bahagia itu dibagikan Kesha melalui Instagramnya.

Dia mengaku sangat bahagia proses persalinannya berjalan lancar. Kesha juga langsung membeberkan nama putranya itu yakni Danish Denandra Putra Permana. Kebahagian itu terekam jelas dalam akun Instagram Kesha. Ia bersyukur karena persalinan berjalan lancar. Puji syukur kepada Tuhan ia sampaikan atas kebahagian tersebut.

"Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Telah lahir anak ke-3 kami, seorang putra yang insyaAllah sehat tanpa kekurangan satu apapun; Danish Danendra Putra Permana," tulis Kesha Ratuliu dikutip Okezone.com, Rabu (16/4/2025).

Kabar Bahagia, Kesha Ratuliu Melahirkan Anak Ketiga

Ucapan syukur Kesha juga diungkap kepada anaknya yang baru lahir. Dia mengucapkan terima kasihnya karena sang bayi telah memilih ia dan suami sebagai orangtua.

"Selamat datang, Danish. Terima kasih sudah memilih Mica dan Papadhi sebagai orang tuamu," katanya.

Kabar kelahiran Kesha sendiri mendapat banyak respons beragam. Bahkan banyak kalangan artis yang turut mendoakan kelahiran baby Danish.