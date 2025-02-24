Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Girl Group KANDIS Sapa Fans Indonesia, Unduh Gratis Albumnya di TREBEL

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |16:30 WIB
Girl Group KANDIS Sapa Fans Indonesia, Unduh Gratis Albumnya di TREBEL. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Girl group Korea Selatan, KANDIS menyapa para Gummies Indonesia lewat Mini Concert KOREA 360: Addie MS Twilite Orchestra: Video Game Concert Volume II dan mini fansign, minggu lalu. 

KANDIS merilis album ‘Playground’, pada 14 Januari 2025 dan berrhasil menarik perhatian fans Indonesia. Seperti saat melakukan Take Over Campaign bersama TREBEL Indonesia, KANDIS menampilkan musikalitas mereka melalui lagu Playground, BF, dan Show Me Your Vibe.

Para fans Indonesia pun menunjukkan dukungan mereka melalui kolom komentar. Akun @dimasajiee_ misalnya mengatakan, “Lagunya bagus-bagus. Enak didengar.” 

Girl Group KANDIS Sapa Fans Indonesia, Unduh Gratis Albumnya di TREBEL. (Foto: MNC Media)

Selain ketiga lagu di atas, Anda juga bisa menikmati semua lagu KANDIS dan lebih dari 90 juta lagu lainnya secara gratis lewat aplikasi TREBEL Music. Langsung unduh dan dengarkan lagu-lagu favorit kamu di TREBEL kapan saja dan di mana saja tanpa membayar apapun ya! 

Hal itu karena TREBEL merupakan satu-satunya aplikasi musik gratis dan resmi di Indonesia yang mendukung masyarakat untuk memiliki peluang yang sama dalam menikmati musik berkualitas. 

