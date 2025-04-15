Deretan Film Big Movies Platinum GTV Minggu Ini, Penuh Aksi dan Ketegangan

Deretan Film Big Movies Platinum GTV Minggu Ini, Penuh Aksi dan Ketegangan. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - GTV menghibur dan mengajak Anda menjajali dunia penuh aksi, petualangan, dan ketegangan lewat Big Movies Platinum Back To Back. Anda akan disuguhi dua film pilihan setiap malamnya, pukul 20.30 WIB.

Pada Selasa (15/4/2025), GTV menghadirkan film survival dan aksi super seru, Crocodile Island. Film ini bercerita tentang Lin Hao dan putrinya yang terjebak di sebuah pulau misterius penuh buaya raksasa dan laba-laba ganas.

Ketegangan semakin memuncak saat putrinya diculik monster. Hal itu membuat Lin Hao bertaruh nyawa untuk menyelamatkan putrinya. Kemudian ada film Ghost Rider di mana Nicolas Cage berperan sebagai Johnny Blaze.

Film ini bercerita tentang seorang stuntman yang menjual jiwanya dan berubah menjadi tengkorak berapi. Pada Rabu (16/4/2025), ada film Mega Crocodile yang bercerita tentang Luo Han yang harus menjelajahi pulau penuh buaya raksasa untuk menyelamatkan putrinya.

Tak hanya buaya, pulau itu juga dipenuhi tumbuhan pemakan manusia. Lalu, bersiaplah untuk aksi seru trio agen cantik Charlie’s Angels: Full Throttle yang dibintangi Cameron Diaz, Drew Barrymore, dan Lucy Liu.

Menariknya, trio agen rahasia tersebut harus mengamankan dua cincin rahasia sambil menghadapi musuh dari masa lalu. Kemudian pada Kamis (17/4/2025), ada film Mega Crocodile 2 dengan setting Kota Beihai pada 1925.