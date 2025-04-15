Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Si Kecil Pasti Happy, Bangun Tidur Langsung Nonton Cocomelon di GTV

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |19:30 WIB
Si Kecil Pasti <i>Happy</i>, Bangun Tidur Langsung Nonton Cocomelon di GTV
Si Kecil Pasti Happy Bangun Tidur Nonton Cocomelon di GTV. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - GTV akan membuat pagi si kecil lebih seru dengan Cocomelon & Sahabat. Series edukatif ini akan menyapa si kecil lewat lagu, cerita, dan petualangan seru, setiap hari, pukul 07.00 WIB.

Lewat tayangan ini, si kecil bisa bernyanyi bersama JJ dan keluarganya. Lewat lagu-lagu interaktif yang easy listening, si kecil akan diajak mengenal angka, huruf, warna, hingga nilai-nilai positif seperti berbagi dan bersikap sopan kepada sesama.

Tak hanya itu, ada juga Blippi yang ikut bikin pagi si kecil makin seru! Dia akan memperkenalkan berbagai hal menarik mulai dari kendaraan besar, alat musik, sampai profesi-profesi unik. 

Lewat Blippi, anak-anak akan diajak bertualang ke dunia animasi yang penuh kejutan! Jadi ayah dan bunda, yuk ajak si kecil menonton Cocomelon & Sahabat di GTV, setiap hari, mulai pukul 07.00 WIB.

Agar menonton lebih nyaman, pastikan Anda sudah mengupdate kanal digital GTV. Jika ada kendala sinyal, Anda bisa melakukan scan ulang dengan menghubungi layanan solusi digital GTV melalui chat WhatsApp di nomor 0856-9003-900.

Layanan solusi digital GTV ini bisa Anda hubungi sepanjang Senin–Jumat, pukul 09.00–18.00 WIB. Anda juga bisa menonton semua program GTV lainnya secara streaming lewat aplikasi RCTI+ dan VISION+.

Kedua aplikasi tersebut bisa Anda unduh gratis lewat App Store dan Play Store. Ikuti pula akun Instagram @Officialgtvid untuk info dan kejutan seru lainnya.**

(SIS)

