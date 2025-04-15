HBO Resmi Umumkan Aktor Series Harry Potter, Fans Kecewa

LOS ANGELES - HBO resmi mengumumkan para pemeran utama yang akan tampil dalam serial TV terbaru Harry Potter. Para aktor dan aktris yang telah dikonfirmasi menjadi bagian dari proyek ambisius ini antara lain: John Lithgow (The Crown, Conclave) sebagai Albus Dumbledore, Janet McTeer (Tumbleweeds, The White Queen) sebagai Minerva McGonagall, Paapa Essiedu (I May Destroy You, Gangs of London) sebagai Severus Snape dan Nick Frost (Shaun of the Dead, Hot Fuzz) sebagai Rubeus Hagrid.

Keempat nama ini sebelumnya sempat dikabarkan tengah dalam tahap negosiasi, dan kini telah resmi bergabung sebagai pemeran tetap dalam serial tersebut.

Selain itu, HBO juga mengumumkan dua nama tambahan untuk peran lainnya. Luke Thallon (Leopoldstadt, Patriots) akan memerankan Quirinus Quirrell, sementara Paul Whitehouse (The Fast Show, Harry & Paul) akan tampil sebagai Argus Filch.

Dalam pernyataan resminya, Francesca Gardiner selaku showrunner dan produser eksekutif, serta Mark Mylod yang akan menyutradarai beberapa episode, menyatakan kebahagiaannya terhadap deretan pemeran tersebut.

“Kami senang bisa mengumumkan keterlibatan John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu, Nick Frost, Luke Thallon, dan Paul Whitehouse untuk memerankan Dumbledore, McGonagall, Snape, Hagrid, Quirrell, dan Filch. Kami tak sabar menyaksikan mereka menghidupkan kembali karakter-karakter ikonik ini dengan cara yang baru,” ujar mereka seperti dilansir Deadline.

Terpilihnya Paapa Essiedu sebagai Severus Snape menjadi sorotan netizen. Banyak yang menilai, hal ini jauh dari penggambaran novel.

“Sungguh mengecewakan. Paapa Essiedu telah resmi ditunjuk sebagai Severus Snape dalam serial TV Harry Potter, seperti yang diumumkan hari ini oleh HBO. Para kreator acara tersebut, termasuk J.K. Rowling, mengatakan bahwa serial TV tersebut akan menjadi adaptasi setia dari buku-bukunya. Snape digambarkan dalam buku-buku tersebut sebagai "pria kurus dengan rambut hitam berminyak sebahu, hidung bengkok besar, kulit pucat, dan mata hitam dingin." Gambar di bawah ini digambar oleh J.K. Rowling sendiri, yang sesuai dengan bagaimana ia menggambarkan penampilan Snape dalam buku-buku tersebut. Mereka bahkan belum mulai memfilmkan serial TV ini dan mereka telah merusaknya. Begitulah, ini bukan 'adaptasi setia' dari buku-buku,” tulis akun Harry Potter Universe di X.

Serial Harry Potter versi terbaru ini akan menjadi adaptasi televisi pertama dari seri novel karya J.K. Rowling, yang digambarkan HBO sebagai “adaptasi setia” terhadap sumber aslinya. Setiap musim akan menggali dunia sihir lebih dalam, menyajikan petualangan magis Harry Potter kepada generasi baru maupun penggemar lama.