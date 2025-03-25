Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Doa Rimar untuk Kemenangan Timnas Indonesia

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |22:17 WIB
Doa Rimar untuk Kemenangan Timnas Indonesia
Doa Rimar untuk Kemenangan Timnas Indonesia. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Rimar punya doa khusus untuk Timnas Indonesia yang menjamu Timnas Bahrain di laga Kualifikasi Grup C Piala Dunia 2026 Zona Asia, pada Selasa (25/3/2025) malam.

Dia berharap, Ole Remeny cs bisa meraih kemenangan melawan Timnas Bahrain karena bermain di kandang sendiri. “Semoga timnas kita main enjoy dan bisa menang, setidaknya 1-0,” katanya di La Piazza, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Selasa (25/3/2025). 

Rimar
Doa Rimar untuk Kemenangan Timnas Indonesia. (Foto: Okezone)

Saat ini, Timnas Indonesia memimpin dengan skor 1-0 lewat gol cantik Ole Remeny yang lahir dari kolaborasi ciamiknya bersama Marselino Ferdinand. Diharapkan Skuad Garuda bisa menambah gol untuk menambah poin. 

Rimar juga tampil memeriahkan event SuperShow Sports Nobar AFC Asian Qualifiers Road to 26. Dia membawakan total delapan lagu, termasuk cover dari lagu Benci Untuk Mencinta (Naif) dan Terlalu Cinta (Rossa). 

“La Piazza seru banget malam ini! Antusias penonton kuat banget. Tadi juga sempat nyanyi bareng penonton untuk mencurahkan isi hati ya yang masih terganjal,” kata Rimar kepada Okezone, pada Selasa (25/3/2025).

RCTI+ Nobar
Suasana Nobar Timnas Indonesia vs Bahrain di La Piazza, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada 25 Maret 2025. (Foto: Okezone)

Halaman:
1 2
1 2
