Rimar Callista Ajak Fans Ikhlas Jalani Hidup Lewat Single Biasa-Biasa Saja

JAKARTA - Penyanyi jebolan Indonesian Idol, Rimar Callista, baru saja merilis single spesial berjudul Biasa-Biasa Saja. Di lagu ini, Rimar menyampaikan pesan menyentuh soal keikhlasan menjalani hidup di tengah gemerlap ibu kota.

Rimar juga menganggap kehadiran single ini sebagai penyemangat bagi generasi muda untuk berjuang menggapai mimpi.

"Nggak nyangka akhirnya bisa merilis lagu ini, ngomongin lagu ini sebenarnya cukup relate sama hidup Rimar, terinspirasi juga dengan kehidupan teman aku yang kerja dari pagi sampai malam, ada juga teman aku yang berjuang mencari pekerjaan, sempat beberapa lama jeda, nah dia sempat PO kopi susu juga waktu itu," kaya Rimar Callista dalam acara Hearing Session Biasa Biasa Saja di Universal Music Indonesia Office, Sudirman, Jakarta Selatan, Sabtu (26/4/2025).

Rimar Callista Ajak Fans Ikhlas Jalani Hidup Lewat Single Biasa-Biasa Saja

"Mungkin melihat susahnya teman aku mencari pekerjaan, tingkat perjuangannya mencari pekerjaan di Jakarta juga sulit, persaingannya juga ketat. Untuk fresh graduate juga cukup sulit," tambahnya.

Acara ini pun dihadiri oleh Raissa Hadiman selaku psikolog. Dia turut memaknai lagu ini dari sisi keilmuan dan psikologis para pendengar.

Raissa bahkan mengajak para fans Rimar yang hadir untuk curhat soal keluh kesah hidup di Jakarta. Hal ini pun menambah syahdu sesi dengar Biasa Biasa Saja yang dihadiri puluhan fans Rimar dari berbagai daerah.

"Sebenarnya yang kita cari itu identity ya, seberapa bisa aku menyelesaikan masalah ini, seberapa bisa aku melewati ini," ucap Raissa.

"Menurut teori Abraham Maslow, manusia itu terdapat beberapa tahapan dalam mencari kebahagiaan, pertama itu sandang papan pangan, kemudian safety, kemudian kepercayaan diri, lalu baru identitas diri," tambahnya.

Pesan dalam Biasa Biasa Saja, menurut Raissa, mengajak para generasi muda untuk senantiasa bersyukur dengan kehidupan yang dimiliki.