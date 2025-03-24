Link Live Streaming Top 6 Indonesian Idol Season XIII, Ada Kolaborasi Spesial

JAKARTA - Indonesian Idol Season XIII kembali menghadirkan persaingan sengit di babak Spektakuler Show yang akan berlangsung pada Senin, 24 Maret 2025. Saksikan tayangan meriah tersebut dengan mengklik link berikut ini.

Pada Spektakuler Show 9, enam peserta yang tersisa akan berjuang menampilkan performa terbaik mereka dengan iringan piano dari Andi Rianto, komposer ternama tanah air. Babak kali ini mengusung tema "Idol in Harmony".

Setelah Kenriz tereliminasi di Spektakuler Show 8, kini Mesa Hira, Shabrina, Piche Kota, Angie Carvalho, Vanessa Zee, dan Fajar Noor bersiap melanjutkan perjuangan mereka untuk merebut hati juri dan pemirsa di rumah.