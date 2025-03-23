Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah

JAKARTA - Dimas Supartono kembali menghidupkan warisan musik sang ayah, mendiang Tono Supartono (Magenta Orchestra), dengan memperkenalkan lagu Seandainya. Lagu ini merupakan hasil kolaborasi antara Tono Supartono dan Andi Rianto yang kini dinyanyikan kembali oleh Ira Batti, Wisha Shofia, dan Annisa.

Dimas berperan besar dalam penggarapan aransemen dan produksi lagu ini, yang kini mulai diputar di berbagai radio nasional. Baginya, langkah ini bukan sekadar proyek musik, melainkan bentuk penghormatan terhadap warisan sang ayah.

"Saya hanya melanjutkan kegiatan almarhum ayah saya di bidang musik. Seperti menjadi produser, me-remake lagu-lagu almarhum, dan dinyanyikan oleh penyanyi yang lagi hits saat ini," ujar Dimas saat ditemui di Jakarta baru-baru ini.

Pria kelahiran 7 Juni 1983 ini ingin mewujudkan impian ayahnya agar lagu Seandainya dikenal lebih luas, terutama oleh pencinta musik Indonesia.