Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 24 Maret 2025 |01:50 WIB
Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah
Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah
A
A
A

JAKARTA - Dimas Supartono kembali menghidupkan warisan musik sang ayah, mendiang Tono Supartono (Magenta Orchestra), dengan memperkenalkan lagu Seandainya. Lagu ini merupakan hasil kolaborasi antara Tono Supartono dan Andi Rianto yang kini dinyanyikan kembali oleh Ira Batti, Wisha Shofia, dan Annisa.

Dimas berperan besar dalam penggarapan aransemen dan produksi lagu ini, yang kini mulai diputar di berbagai radio nasional. Baginya, langkah ini bukan sekadar proyek musik, melainkan bentuk penghormatan terhadap warisan sang ayah.

"Saya hanya melanjutkan kegiatan almarhum ayah saya di bidang musik. Seperti menjadi produser, me-remake lagu-lagu almarhum, dan dinyanyikan oleh penyanyi yang lagi hits saat ini," ujar Dimas saat ditemui di Jakarta baru-baru ini.

Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah
Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah

Pria kelahiran 7 Juni 1983 ini ingin mewujudkan impian ayahnya agar lagu Seandainya dikenal lebih luas, terutama oleh pencinta musik Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/205/3155717/trust-kIJP_large.jpg
Trust, Orkestra Indonesia Raih Golden Award di Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/205/3154287/the_sounds_project-Sb9a_large.jpg
Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/205/3136551/meysha_gobel-J4xr_large.jpeg
Meysha Gobel Debut Internasional, Suara Baru Pop RnB dari Gen Z Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/205/3134886/ryza_ahmad_rinema_band-otFe_large.jpeg
Sukses Bersama Judika, Ryza Ahmad Kini Kolaborasi dengan Rinema Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/205/3126299/adi_kla_project-4emF_large.jpg
Jaga Kepercayaan Musisi, WAMI Umumkan Jadwal Baru Distribusi Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/205/3125231/visi_musik-bfaX_large.jpg
Gerakan Satu Visi Ajukan Uji Materiil demi Keberlangsungan Ekosistem Musik Indonesia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement