HOME CELEBRITY MUSIK

Kenriz Tinggalkan Indonesian Idol, Siap Eksplorasi Semua Genre Musik

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |22:10 WIB
Kenriz Tinggalkan Indonesian Idol, Siap Eksplorasi Semua Genre Musik
Kenriz tinggalkan Indonesian Idol, siap eksplorasi semua genre musik. (Foto: Instagram)
JAKARTA - Kenriz harus mengakhiri perjalanannya di babak Top 7 Indonesian Idol Season XIII, tetapi semangatnya untuk meraih impian sebagai penyanyi tetap menyala. Pengalaman panjangnya di ajang bergengsi ini menjadi bekal berharga untuk meniti karier di industri musik Tanah Air.

Datang jauh-jauh dari Aceh, Kenriz tak ingin perjuangannya selama dua tahun di Jakarta, yang akhirnya membawanya ke panggung Indonesian Idol sia-sia. Baginya, ini bukan akhir, melainkan awal dari langkah besar menuju impian yang lebih tinggi.

"Harus, Insyaallah (jadi penyanyi). Ya nggak jauh-jauh dari situ (musik) sebenarnya. Emang basic awalnya di situ kan nulis, nyanyi. Pokoknya, musik lah," ujar Kenriz kepada Okezone.com di kantor Star Media Nusantara (SMN), Kebon Jeruk, Jakarta, ditulis Sabtu (22/3/2025).

Selain terus mengasah kemampuan vokalnya, Kenriz berambisi untuk berkolaborasi dengan musisi-musisi ternama demi memperkaya pengalaman dan belajar langsung dari mereka. Salah satu sosok yang ingin dia ajak berinteraksi adalah Andi Rianto, musisi kenamaan Tanah Air yang dikenal dengan aransemen musiknya yang megah.

Tersingkir dari Indonesian Idol bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru yang penuh tantangan. Namun bagi Kenriz, setiap tantangan adalah peluang. Dia tak sabar untuk menaklukkan langkah-langkah besar berikutnya dalam karier musiknya.

"Challenge-nya tuh kayak bisa lebih berbaur lagi sih kayaknya, ngebangun channel lagi. Ya, di luar sini pasti bakal banyak ketemu-temu orang-orang hebat di musik. Kayaknya ini kesempatan ya buat aku gitu. Semoga, ya ini tantangan baru sih buat aku keluar dari Indonesian Idol, menjalani jalan yang baru. Ini sebuah proses yang gokil sih," ucapnya.

 

