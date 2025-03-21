Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Razman Arif Nasution Sebut Anak Nikita Mirzani Seperti Kacang Lupa Kulitnya

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |14:01 WIB
Razman Arif Nasution Sebut Anak Nikita Mirzani Seperti Kacang Lupa Kulitnya
Razman Arif Nasution Sebut Anak Nikita Mirzani Seperti Kacang Lupa Kulitnya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Razman Arif Nasution tampaknya belum move on dengan kekecewaannya terhadap sikap anak Nikita Mirzani, Laura Meizani, yang berbalik arah mendukung ibunya dalam kasus dugaan asusila yang menjerat Vadel Badjideh. Sebagai kuasa hukum Vadel, Razman menyebut sikap Laura seperti peribahasa kacang lupa kulitnya.

Razman mengklaim jika keluarga Vadel yang menampung Laura ketika ditolak oleh Nikita setelah pulang dari UK beberapa waktu lalu. Menurut Razman, Laura bahkan sudah anggap seperti keluarga sendiri oleh keluarga Badjideh.

"Jujur ya saya kecewa sekali dengan Lolly, seolah-olah dia lupa bahwa pertama kali orang yang menampung dia di Jakarta ketika dia tidak diterima ibunya kan keluarga Badjideh," kata Razman Nasution saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara belum lama ini. 

Razman lalu mengungkit dugaan persetubuhan yang dilakukan Vadel dan Laura. Katanya, jika terbukti, Laura pun patut mempertanggung jawabkan perbuatan itu, terutama soal aborsi. 

Halaman:
1 2
