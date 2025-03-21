Respons Razman Arif Nasution soal Rencana Damai Vadel Badjideh dengan Nikita Mirzani

JAKARTA - Pengacara Razman Arif Nasution memberikan tanggapan terkait kabar bahwa keluarga Vadel Badjideh berencana berdamai dengan Nikita Mirzani dan akan mencabut laporan yang telah mereka buat di Polres Metro Jakarta Selatan.

Razman mengaku sudah mengetahui rencana tersebut sebelum berita itu tersebar luas di media.

"Saya sudah tanya ke Martin, dan dia mengatakan, 'Om, kami sudah berkoordinasi dengan keluarga dan ingin mencabut laporan'," ungkap Razman saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, belum lama ini.

Sebagai kuasa hukum, Razman menyatakan dirinya memahami keputusan tersebut dan akan tetap mendampingi keluarga Vadel hingga kasus ini benar-benar selesai.

"Saya bilang silakan cabut, tapi informasikan ke saya, nanti saya akan tunjuk tim untuk mendampingi prosesnya," katanya.

Lebih lanjut, Razman menjelaskan bahwa mencabut laporan polisi bukanlah perkara sederhana. Ada prosedur yang harus dijalani, termasuk berita acara pencabutan.

"Kalau laporan sudah dibuat, tidak bisa langsung dicabut begitu saja. Harus ada berita acara pencabutan dan alasan yang jelas. Apakah ini dilakukan untuk meredam konflik atau hanya sekadar menyelesaikan masalah?" ujarnya.

Razman juga mempertanyakan apakah Nikita Mirzani akan mengambil langkah serupa.

"Pertanyaannya, kalau laporan Pak Umar Badjideh soal UU ITE terhadap Nikita dicabut, apakah Nikita juga akan mencabut laporannya? Apalagi, Martin sendiri juga dilaporkan terkait dugaan pengancaman," tambahnya.