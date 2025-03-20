Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Penyesalan Verrell Bramasta Belum Penuhi Keinginan sang Nenek

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |06:01 WIB
Penyesalan Verrell Bramasta Belum Penuhi Keinginan sang Nenek
Penyesalan Verrell Bramasta Belum Penuhi Keinginan sang Nenek (foto: IG Verrell)
JAKARTA - Verrell Bramasta mengungkapkan banyak kenangan manis bersama almarhumah neneknya sebelum berpulang. Kepergian sang nenek pada 19 Maret lalu terasa begitu mendadak, membuatnya tak menyangka harus kehilangan sosok yang begitu dekat dengannya.

Saat ditemui di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak, Jakarta Pusat, putra Venna Melinda dan Ivan Fadilla itu berbagi cerita tentang kedekatannya dengan sang nenek. Salah satu kebiasaan unik neneknya adalah selalu memanggil Verrell dengan sebutan "cucu yang cantik."

"Kalau ketemu saya, eyang selalu bilang, 'cucu eyang yang cantik,' karena zaman dulu kata ganteng itu disebut cantik," ujar Verrell.

Penyesalan Verrell Bramasta Belum Penuhi Keinginan sang Nenek
Penyesalan Verrell Bramasta Belum Penuhi Keinginan sang Nenek

Selain itu, Verrell mengungkapkan bahwa neneknya sering menanyakan kapan dirinya akan menikah. Rupanya, keinginan untuk melihat Verrell menikah adalah salah satu harapan neneknya yang belum sempat terwujud.

