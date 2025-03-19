Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Verrell Bramasta Sedih Sang Nenek Meninggal Dunia: Beliau Mengajarkan Saya Kesabaran

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |21:25 WIB
Verrell Bramasta Sedih Sang Nenek Meninggal Dunia: Beliau Mengajarkan Saya Kesabaran
Verrell Bramasta Sedih Sang Nenek Meninggal Dunia, pada 19 Maret 2025. (Foto: Instagram/@bramastavrl)
A
A
A

JAKARTA - Verrell Bramasta tengah berduka. Sang nenek yang juga ibu kandung aktor Ivan Fadilla mengembuskan napas terakhirnya dan telah dimakamkan di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, pada 19 Maret 2025. 

Verrell mengaku, banyak kenangan manis yang dikoleksinya bersama sang nenek. “Eyang Mama itu sosok yang mengajarkan saya arti kesabaran. Keluarga Papa memang dikenal karena kesopanan dan kesabarannya,” ujarnya saat ditemui pada Rabu (19/3/2025).

Verrell Bramasta
Verrell Bramasta Sedih Sang Nenek Meninggal Dunia, pada 19 Maret 2025. (Foto: Instagram/@ir.ivanfadilla)

Aktor 28 tahun itu menyebut, sang nenek adalah sosok yang merawatnya sejak kecil. Sehingga tak heran jika dia kerap menghabiskan waktu bersama sang nenek, terutama setiap bulan Ramadan.

Verrell Bramasta mengaku, sangat bersyukur dan merasa terharu karena sang nenek masih berkesempatan melihat capaian dan kesuksesannya, baik di dunia hiburan maupun politik. "Itu kebanggan bagi saya," tuturnya.

Penyebab Kematian Sang Nenek

Ivan Fadilla mengungkapkan penyebab kematian ibunya. Dia mengaku, sang ibu sudah menderita stroke selama 20 tahun terakhir. Meski begitu, almarhumah tak sampai mengalami lumpuh total.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187448/verrell_bramasta-zIpA_large.jpg
Kata Verrell Bramasta usai Dihujat Imbas Pakai Rompi Antipeluru saat Kunjungi Korban Banjir Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/33/3173125/verrell_bramasta_dan_fuji-RLqx_large.jpg
Diisukan Putus dari Fuji, Verrell Bramasta: Alhamdulillah, Masih Silaturahmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/33/3156674/verrell_bramasta-BZDS_large.jpg
Verrell Bramasta Bangga Jadi Duta Maritim Koarmada RI: Ini Bukan Jabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/33/3156475/verrell_bramasta-CJ7t_large.jpg
Jadi Duta Maritim, Verrell Bramasta Tegaskan Tak Terima Gaji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/33/3146071/verrell_bramasta-8ihG_large.jpg
Biodata dan Agama Verrell Bramasta, Artis dan Politisi yang Diserbu Fans di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/33/3144260/verrell_bramasta-osSy_large.jpg
Verrell Bramasta Dekat dengan Fuji, Ivan Fadilla Ngebet Punya Cucu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement