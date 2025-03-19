Verrell Bramasta Sedih Sang Nenek Meninggal Dunia: Beliau Mengajarkan Saya Kesabaran

JAKARTA - Verrell Bramasta tengah berduka. Sang nenek yang juga ibu kandung aktor Ivan Fadilla mengembuskan napas terakhirnya dan telah dimakamkan di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, pada 19 Maret 2025.

Verrell mengaku, banyak kenangan manis yang dikoleksinya bersama sang nenek. “Eyang Mama itu sosok yang mengajarkan saya arti kesabaran. Keluarga Papa memang dikenal karena kesopanan dan kesabarannya,” ujarnya saat ditemui pada Rabu (19/3/2025).

Verrell Bramasta Sedih Sang Nenek Meninggal Dunia, pada 19 Maret 2025. (Foto: Instagram/@ir.ivanfadilla)

Aktor 28 tahun itu menyebut, sang nenek adalah sosok yang merawatnya sejak kecil. Sehingga tak heran jika dia kerap menghabiskan waktu bersama sang nenek, terutama setiap bulan Ramadan.

Verrell Bramasta mengaku, sangat bersyukur dan merasa terharu karena sang nenek masih berkesempatan melihat capaian dan kesuksesannya, baik di dunia hiburan maupun politik. "Itu kebanggan bagi saya," tuturnya.

Penyebab Kematian Sang Nenek

Ivan Fadilla mengungkapkan penyebab kematian ibunya. Dia mengaku, sang ibu sudah menderita stroke selama 20 tahun terakhir. Meski begitu, almarhumah tak sampai mengalami lumpuh total.