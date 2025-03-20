Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Keluarga Vadel Badjideh Berharap Damai, Siap Temui Nikita Mirzani

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |09:42 WIB
Keluarga Vadel Badjideh Berharap Damai, Siap Temui Nikita Mirzani (Foto: Okezone)
JAKARTA - Keluarga Vadel Badjideh menyatakan ingin berdamai dengan Nikita Mirzani atas perseteruan mereka belakangan ini. Rencana damai itu disinyalir timbul dari permintaan ibunda Vadel, Titin.

Kakak sang dancer, Bintang Badjideh, menjelaskan, pihak keluarganya bahkan ingin mencabut laporan pencemaran nama baik yang sempat dilayangkan kepada Nikita Mirzani. 

"Sudah kita ikhlasin, sudah nggak ada saling lapor, kita mau damai semuanya. Mau fokus kembali ke Vadel, fokus kembali ke keluarga masing-masing. Jadi nggak memperpanjang apa-apa," kata Bintang Badjideh di Polres Metro Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Keluarga Vade Badjideh Berharap Damai, Berencana Temui Nikita Mirzani
Keluarga Vade Badjideh Berharap Damai, Berencana Temui Nikita Mirzani

Bintang mengatakan keluarganya ingin fokus dengan Vadel yang kini masih ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan imbas laporan sang aktris. Pengajuan penangguhan penahanannya juga hingga saat ini belum membuahkan hasil.

"Karena Mama bilangin kita, 'Sudah ikhlasin saja, nanti ada jalannya ke depannya'," lanjut Bintang.

Menurutnya, permasalahan dengan Nikita Mirzani tak akan selesai jika kedua pihak terus menerus saling lapor. Harus ada yang mengalah dan memilih menyelesaikannya dengan kepala dingin. 

"Makanya dengan kepala dingin dari keluarga Badjideh nggak akan melanjutkan apa pun. Tadi sudah sempat koordinasi, proses kita mau cabut semua. Sudah kita fokus ke Vadel lagi, fokus ke keluarga masing-masing," kata dia.

Titin Badjideh yang hadir dalam kesempatan itu juga mempertegas permintaan damai keluarganya kepada Nikita. 

"Kami keluarga sebetulnya ingin ada perdamaian ya, nggak mau memperpanjang, kita nggak mau berlama-lama. Kalau bisa ya damai, selesai," ucap Titin Badjideh. 

 

