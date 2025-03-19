Advertisement
HOT GOSSIP

Ratu Meta Diduga Alami KDRT, Bakal Cerai?

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |13:13 WIB
JAKARTA - Ratu Meta diduga mengalami KDRT. Hal ini diungkapkan melalui beberapa unggahan di Instagramnya. Dia membagikan video saat sedang adu mulut dengan suaminya dengan kondisi wajahnya yang terluka hingga berdarah.

Bahkan, salah satu video juga memperlihatkan wajahnya yang lebam. Ratu Meta heran dengan sikap sang suami yang begitu kasar hanya karena masalah sepele. Dia merasa sang suami tak memikirkan psikis anak-anaknya ketika melihat orangtuanya terus bertengkar hingga terjadi kekerasan. 

"Saya lalui hari demi hari sambil berpikir kenapa ada manusia tega,gak kasian sama anak-anaknya yang masih kecil," ujar Ratu Meta.

Selama ini Ratu Meta berusaha sabar dengan memberikan kesempatan lagi ketika suaminya meminta maaf. Tapi kekerasan yang terjadi berulang kali membuatnya lelah sehingga Ratu Meta seolah mengisyaratkan bahwa dia ingin berpisah dari suaminya dan fokus untuk hidup bersama ketiga anaknya. 

