Ratu Meta Diduga Alami KDRT Sampai Pipi Bolong karena Dipukul

Pedangdut Ratu Meta membagikan kabar kurang menyenangkan. Dia membagikan video yang memperlihatkan pipinya berlubang hingga mengeluarkan darah, diduga karena KDRT yang dilakukan suaminya.

Dalam video itu, Ratu Meta tampak adu mulut dengan sang suami yang tidak diperlihatkan wajahnya. Sementara bagian pipi Ratu Meta terluka. Ratu Meta pun meluapkan kekecewaannya yang mengaku sebagai korban KDRT.

"Bagaimana kalau menurut kalian yang jadi istri di KDRT sama suami nya tanpa sebab yang jelas?," bunyi keterangan unggahan Ratu Meta, dikutip Rabu (19/3/2025).

Ratu Meta juga mengungkap beberapa perilaku kasar sang suami kepadanya hingga membuatnya hampir kehilangan nyawanya.

"Dicekek sampe kehabisan napas,di pukul pake perkakas mobil,diinjak-injak perut saya pake kaki anda sampai dipelintir sekuat tenaga andaaa. Apa anda sadarr saya udah mau mati saat itu," ungkapnya.