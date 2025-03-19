Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ratu Meta Diduga Alami KDRT Sampai Pipi Bolong karena Dipukul

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |09:43 WIB
Ratu Meta Diduga Alami KDRT Sampai Pipi Bolong karena Dipukul
Ratu Meta alami KDRT. (Foto: IG)
A
A
A

Pedangdut Ratu Meta membagikan kabar kurang menyenangkan. Dia membagikan video yang memperlihatkan pipinya berlubang hingga mengeluarkan darah, diduga karena KDRT yang dilakukan suaminya.

Dalam video itu, Ratu Meta tampak adu mulut dengan sang suami yang tidak diperlihatkan wajahnya. Sementara bagian pipi Ratu Meta terluka. Ratu Meta pun meluapkan kekecewaannya yang mengaku sebagai korban KDRT.

"Bagaimana kalau menurut kalian yang jadi istri di KDRT sama suami nya tanpa sebab yang jelas?," bunyi keterangan unggahan Ratu Meta, dikutip Rabu (19/3/2025). 

Ratu Meta juga mengungkap beberapa perilaku kasar sang suami kepadanya hingga membuatnya hampir kehilangan nyawanya.

Ratu Meta alami KDRT

"Dicekek sampe kehabisan napas,di pukul pake perkakas mobil,diinjak-injak perut saya pake kaki anda sampai dipelintir sekuat tenaga andaaa. Apa anda sadarr saya udah mau mati saat itu," ungkapnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pedangdut Kekerasan KDRT Ratu Meta
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/338/3190412//viral-opW1_large.jpg
Polisi Tetapkan Ayah Banting Bayi hingga Tewas di Tangsel Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/598/3186901//kdrt-p6AE_large.JPG
Cerai Sama Mantan, Tapi Masih Serumah: Gimana Jadinya? Nonton Microdrama KDRT di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186255//shahnaz_anindya-51uD_large.jpg
Selebgram Shahnaz Anindya Heran Altaf Vicko Belum Ditahan Usai Setahun Jadi Tersangka KDRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/33/3185753//ayu_ting_ting-AZpx_large.jpg
Dicap Jadi ATM Berjalan Keluarga, Ayu Ting Ting: Gue Mah Merajakan Orangtua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/612/3181113//viral-OqE7_large.jpg
Viral! Ibu Ini Menangis Minta Keadilan Anaknya yang Diduga Dianiaya di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/624/3181040//viral-JSD1_large.jpg
Viral! Anak SD Diduga Dianiaya hingga Matanya Merah dan Lebam
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement