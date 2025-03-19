Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pengabdian, Hengky Kurniawan Tak Kapok Berkiprah di Politik 

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |10:02 WIB
JAKARTA - Hengky Kurniawan menegaskan jika dirinya tak kapok berkiprah di politik meski gagal di Pilkada 2024 untuk menjadi Bupati Bandung Barat. Dia merasa masih punya ambisi dalam mewujudkan impiannya itu. 

Hengky menjelaskan, berpolitik merupakan sebuah pengabdian yang bisa dipilih setiap orang. Dia juga menilai, politik sudah melekat dengan dirinya setelah belajar dan mendalami hal tersebut.

"Kayaknya pengabdian di politik itu masih ada keinginan. Jadi memang itu menjadi salah satu passion saya. Kita lihat nanti lima tahun ke depan arahnya ke mana," kata Hengky Kurniawan di Kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan belum lama ini.

Sambil menunggu tahun politik, pria 42 tahun itu memilih menjalani bisnis properti hingga mulai menerima tawaran syuting lagi. 

