Respons Sonya Fatmala saat Hengky Kurniawan Dipanggil Beb oleh Mantan Istri

JAKARTA – Hengky Kurniawan memiliki hubungan yang cukup harmonis dengan Christy Jusung meski mereka sudah resmi bercerai, pada 8 September 2012. Bahkan menurut Hengky, mantan istri itu masih mempertahankan panggilan sayangnya.

“Christy itu masih suka memanggil saya dengan sapaan yang lama. ‘Beb’ gitu. Takutnya, istri (Sonya Fatmala) dengar kan,” ujar Hengky dikutip dari program Pagi Pagi Ambyar, pada Sabtu (20/7/2024).

Mendengar pernyataan sang suami, Sonya Fatmala mengaku, selalu berusaha berprasangka baik. Sambil berseloroh, dia berkata, “Ya kan enggak tahu ‘beb’ itu kepanjangan apa. Bebek kali,” katanya dengan tenang.

Lalu apakah Sonya marah mendengar Christy Jusung masing menyapa suaminya dengan panggilan mesra? Sayangnya, aktris 30 tahun itu enggan blakblakan mengungkapkan perasaannya.

(Foto: Instagram/@hengkykurniawan)

“Saya enggak marah, langsung balas saja panggil mantan pacar dengan sebutan ‘Yang’ (sayang) gitu ya,” ungkapnya sambil tertawa.

Hengky Kurniawan kemudian mengklarifikasi bahwa selama berumah tangga dengan Sonya Fatmala, istrinya itu bukanlah sosok yang mudah marah. Apalagi, sang aktris tahu betul hubungannya dan sang mantan istri.

Alasan itu pula yang membuat Sonya juga bisa berhubungan baik dengan Christy Jusung. Seperti belum lama ini, mereka terlihat kompak menghadiri acara kelulusan anak pertama mereka, Bintang Pratama.

“Sudah biasa ya karena ini kan kegiatan tahunan. Setiap ambil rapor Bintang juga kami pasti ketemu. Silaturahmi dengan mamanya Bintang tak pernah putus. Alhamdulillah, demi anak juga kan,” tutur Sonya Fatmala.