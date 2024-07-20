Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Respons Sonya Fatmala saat Hengky Kurniawan Dipanggil Beb oleh Mantan Istri

Almas Zhafrina Avrilia , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |22:50 WIB
Respons Sonya Fatmala saat Hengky Kurniawan Dipanggil <i>Beb</i> oleh Mantan Istri
Respons Sonya Fatmala saat Hengky Kurniawan Dipanggil Beb oleh Mantan Istri. (Foto: Instagram/@hengkykurniawan)
A
A
A

JAKARTAHengky Kurniawan memiliki hubungan yang cukup harmonis dengan Christy Jusung meski mereka sudah resmi bercerai, pada 8 September 2012. Bahkan menurut Hengky, mantan istri itu masih mempertahankan panggilan sayangnya.

“Christy itu masih suka memanggil saya dengan sapaan yang lama. ‘Beb’ gitu. Takutnya, istri (Sonya Fatmala) dengar kan,” ujar Hengky dikutip dari program Pagi Pagi Ambyar, pada Sabtu (20/7/2024). 

Mendengar pernyataan sang suami, Sonya Fatmala mengaku, selalu berusaha berprasangka baik. Sambil berseloroh, dia berkata, “Ya kan enggak tahu ‘beb’ itu kepanjangan apa. Bebek kali,” katanya dengan tenang.

Lalu apakah Sonya marah mendengar Christy Jusung masing menyapa suaminya dengan panggilan mesra? Sayangnya, aktris 30 tahun itu enggan blakblakan mengungkapkan perasaannya.

Respons Sonya Fatmala saat Hengky Kurniawan Masih Dipanggil Beb oleh Mantan Istri. (Foto: Instagram/@hengkykurniawan)
Respons Sonya Fatmala saat Hengky Kurniawan Masih Dipanggil Beb oleh Mantan Istri. (Foto: Instagram/@hengkykurniawan)

“Saya enggak marah, langsung balas saja panggil mantan pacar dengan sebutan ‘Yang’ (sayang) gitu ya,” ungkapnya sambil tertawa. 

Hengky Kurniawan kemudian mengklarifikasi bahwa selama berumah tangga dengan Sonya Fatmala, istrinya itu bukanlah sosok yang mudah marah. Apalagi, sang aktris tahu betul  hubungannya dan sang mantan istri.

Alasan itu pula yang membuat Sonya juga bisa berhubungan baik dengan Christy Jusung. Seperti belum lama ini, mereka terlihat kompak menghadiri acara kelulusan anak pertama mereka, Bintang Pratama. 

“Sudah biasa ya karena ini kan kegiatan tahunan. Setiap ambil rapor Bintang juga kami pasti ketemu. Silaturahmi dengan mamanya Bintang tak pernah putus. Alhamdulillah, demi anak juga kan,” tutur Sonya Fatmala.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/612/3123967/bucin_abis_hengky_kurniawan_masih_disuapi_istri_saat_makan-wonE_large.jpg
Bucin Abis, Hengky Kurniawan Masih Disuapi Istri saat Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/07/28/406/2253475/serunya-hengky-kurniawan-ajak-anak-istri-glamping-mewah-di-bandung-cTdsV0BIyL.jpg
Serunya Hengky Kurniawan Ajak Anak Istri Glamping Mewah di Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/09/21/406/1953570/potret-liburan-seru-wabup-bandung-barat-hengky-kurniawan-dan-istri-UzVaidLXJO.jpg
Potret Liburan Seru Wabup Bandung Barat Hengky Kurniawan dan Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/598/3179900//azia_riza-pSMQ_large.JPG
Azia Coba Masak Chicken Katsu Curry, Chef Aslinya Sampai Kaget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/33/3179897//angbeen_rishi_dan_adly_fairuz-KnU4_large.jpg
Angbeen Rishi Resmi Gugat Cerai Adly Fairuz ke PA Jaksel, Sidang Perdana 6 November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/33/3179777//nikita_mirzani-762A_large.jpg
Sidang Putusan di Hari Sumpah Pemuda, Nikita Mirzani: Semoga Masih Ada Keadilan  
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement