HOME CELEBRITY MUSIK

For Revenge Raih 1 Juta Pengikut di TikTok, Kado Spesial di Tahun 2025

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |01:10 WIB
For Revenge Raih 1 Juta Pengikut di TikTok, Kado Spesial di Tahun 2025
For Revenge Raih 1 Juta Pengikut di TikTok, Kado Spesial di Tahun 2025 (Foto: IG For Revenge)
JAKARTA - Band emo asal Bandung, For Revenge, mencetak prestasi baru di dunia digital dengan meraih 1 juta pengikut di TikTok. Pencapaian ini menjadi bukti kuat bagaimana media sosial berperan dalam mendongkrak karier mereka di industri musik.

Lima tahun sejak pertama kali membuat akun TikTok, For Revenge akhirnya berhasil mencapai tonggak sejarah ini. Dalam pernyataan resmi, mereka mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian tersebut.

"Ini jadi salah satu pencapaian terbesar kami di tahun 2025. Lima tahun sejak akun ini dibuat, akhirnya bisa mencapai 1 juta follower. Buat kami, ini luar biasa. TikTok juga jadi salah satu platform yang sangat berpengaruh dalam perjalanan karier kami," ujar For Revenge.

For Revenge Raih 1 Juta Pengikut di TikTok, Kado Spesial di Tahun 2025
For Revenge Raih 1 Juta Pengikut di TikTok, Kado Spesial di Tahun 2025

Salah satu faktor utama keberhasilan ini adalah interaksi mereka yang aktif dengan para pengikut. Band ini selalu berusaha memahami selera penggemar dan menerapkannya dalam konten yang mereka unggah.

1 2
