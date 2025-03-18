Anak Mat Solar Berjanji Mengikuti Jejak Sang Ayah sebagai Aktor

JAKARTA - Kepergian Mat Solar meninggalkan duka mendalam bagi keluarganya, terutama sang putra, Haidar Rasyad atau yang akrab disapa Popon. Ia merasa sangat terpukul karena tidak sempat menemani sang ayah di saat-saat terakhirnya.

Popon pun mengungkapkan penyesalannya karena belum bisa sepenuhnya membahagiakan Mat Solar semasa hidup. Melalui unggahan di media sosial, ia menyampaikan permohonan maaf sekaligus doa terbaik untuk almarhum.

"Ayah, maafin Adek ya. Adek belum bisa bikin Ayah bahagia. Semoga Ayah diterima di sisi Allah SWT," tulis Popon dalam unggahannya.

Lebih dari itu, Popon juga berjanji untuk meneruskan jejak sang ayah di dunia seni peran.