Aura Kasih Bersyukur Putrinya Makin Sering Bertemu Eryck Amaral

JAKARTA - Aura Kasih mengungkapkan rasa syukurnya karena putrinya, Arabella, kini bisa lebih sering bertemu dengan ayahnya, Eryck Amaral. Mantan suaminya itu saat ini sedang berada di Indonesia, sehingga pertemuan antara ayah dan anak pun bisa terjadi lebih sering.

Menurut Aura, hal ini sangat baik untuk tumbuh kembang Arabella. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah membatasi pertemuan mereka.

"Ya, sering ketemu anak ya. Seiring waktu anaknya mulai besar, alhamdulillah ayahnya sudah di Indonesia, semakin sering ketemu. Ya baguslah buat perkembangan anak," ujar Aura Kasih saat ditemui di kawasan Tendean belum lama ini.

Aura Kasih Bersyukur Putrinya Makin Sering Bertemu Eryck Amaral

Menariknya, meskipun kini Arabella bisa lebih sering bertemu dengan sang ayah, ia ternyata tidak pernah menanyakan keberadaan Eryck Amaral saat sedang tidak bertemu.

"Sama sekali enggak (tanya-tanya soal ayahnya). Ini anak yang agak unik ya. Aku bilangnya unik dan agak aneh begitu. Jadi, dia itu tipe yang kalau ada daddy-nya main, kalau enggak ada, enggak pernah nanyain," ungkap Aura.

Sikap Arabella yang tidak terlalu banyak bertanya juga berlaku pada Aura Kasih sendiri. Saat ibunya sibuk bekerja atau bepergian, ia tidak pernah menunjukkan rasa khawatir yang berlebihan.