HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mat Solar Meninggal Dunia, Rieke Diah Pitaloka Serasa Kehilangan Suami

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |10:30 WIB
Mat Solar Meninggal Dunia, Rieke Diah Pitaloka Serasa Kehilangan Suami
Mat Solar Meninggal Dunia, Rieke Diah Pitaloka Serasa Kehilangan Suami (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Aktris sekaligus anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, turut hadir di rumah duka Mat Solar di kawasan Pamulang, Jakarta Selatan, pada Senin malam, 17 Maret 2025. Kehadirannya menjadi bentuk penghormatan terakhir bagi sahabatnya, Mat Solar, yang meninggal dunia setelah berjuang melawan stroke selama delapan tahun terakhir.

Saat mengenang kebersamaannya dengan almarhum, Rieke tak kuasa menahan tangis. Ia mengungkapkan bahwa dirinya tengah berupaya membantu Mat Solar dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah melalui jabatannya di DPR.

"Saya sampai menulis surat, seperti rilis, saya buat surat-surat buat Bang Juri. Saya janji mau memperjuangkan haknya Bang Juri," ujar Rieke dengan suara bergetar.

Mat Solar Meninggal Dunia, Rieke Diah Pitaloka Serasa Kehilangan Suami
Mat Solar Meninggal Dunia, Rieke Diah Pitaloka Serasa Kehilangan Suami

Rieke juga mengenang kebersamaannya dengan Mat Solar selama bertahun-tahun syuting sitkom Bajaj Bajuri. Baginya, Mat Solar bukan hanya rekan kerja, tetapi juga panutan dalam dunia akting sekaligus sahabat yang berharga.

"Banyak banget kenangan. Kita hidup bertahun-tahun di studio syuting, sering ngobrol di ruang tunggu. Lima tahun barengan, Senin sampai Jumat, saya jadi Oneng, Abang jadi suami saya," kenangnya.

