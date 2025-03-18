Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tangis Keluarga Iringi Pemakaman Mat Solar

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |09:49 WIB
Tangis Keluarga Iringi Pemakaman Mat Solar
Tangis Keluarga Iringi Pemakaman Mat Solar (Foto: Okezone)
A
A
A

TANGSEL - Jenazah Mat Solar dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPI) Daiman Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan, pada Selasa (18/3/2025). 

Berdasarkan pantauan, iring-iringan jenazah Mat Solar tiba di TPU pada pukul 09.30 WIB. 

Jenazah sang aktor sendiri dibawa menggunakan ambulans, di mana di dalamnya ikut serta ketiga anak almarhum yakni Idham Aulia, Mikhail Ali Sidqi, dan Haidar Rasyad alias Popon. 

Tangis Keluarga Iringi Pemakaman Mat Solar
Tangis Keluarga Iringi Pemakaman Mat Solar

Sebagai anak, Popon sendiri tak kuasa menahan air mata ketika menurunkan jenazah sang ayah dari ambulans menuju liang lahat. 

Dia juga sesekali dipeluk oleh salah satu kerabatnya yang ikut hadir di makam.

Tak ada kata yang terucap dari mulut Popon. Dia hanya bisa memandangi jenazah sang ayah untuk yang terakhir kalinya sebelum dimakamkan. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/33/3126155/mat_solar-S3JM_large.jpg
Damai, Segini Uang yang Diterima Keluarga Mat Solar dalam Kasus Sengketa Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/33/3126095/anak_mat_solar-rPSB_large.jpg
Anak Almarhum Mat Solar Terharu Kasus Sengketa Tanah Berakhir Damai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/33/3125317/mat_solar-OqCK_large.jpg
Sengketa Tanah Mat Solar Berakhir Damai, Uang Ganti Rp3,3 M Segera Cair
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/33/3124103/mat_solar-5SHB_large.jpg
Aktivis, Mat Solar Sempat Hilang di Zaman Orde Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/33/3124050/anak_mat_solar-pEI3_large.jpg
Keluarga Mulai Ikhlaskan Kepergian Mat Solar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/33/3123957/anak_mat_solar_hadir_di_pn_tangerang_perjuangkan_hak_sang_ayah-zuT2_large.jpg
Anak Mat Solar Hadir di PN Tangerang, Perjuangkan Hak sang Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement