Tangis Keluarga Iringi Pemakaman Mat Solar

TANGSEL - Jenazah Mat Solar dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPI) Daiman Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan, pada Selasa (18/3/2025).

Berdasarkan pantauan, iring-iringan jenazah Mat Solar tiba di TPU pada pukul 09.30 WIB.

Jenazah sang aktor sendiri dibawa menggunakan ambulans, di mana di dalamnya ikut serta ketiga anak almarhum yakni Idham Aulia, Mikhail Ali Sidqi, dan Haidar Rasyad alias Popon.

Sebagai anak, Popon sendiri tak kuasa menahan air mata ketika menurunkan jenazah sang ayah dari ambulans menuju liang lahat.

Dia juga sesekali dipeluk oleh salah satu kerabatnya yang ikut hadir di makam.

Tak ada kata yang terucap dari mulut Popon. Dia hanya bisa memandangi jenazah sang ayah untuk yang terakhir kalinya sebelum dimakamkan.