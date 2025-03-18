Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mat Solar Meninggal Dunia, Indro: Warkop DKI Sangat Kehilangan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |09:40 WIB
Mat Solar Meninggal Dunia, Indro: Warkop DKI Sangat Kehilangan
Mat Solar
A
A
A

JAKARTA - Indro Warkop turut menyampaikan rasa dukanya atas meninggalnya Mat Solar pada Senin, 17 Maret 2025. Melalui unggahannya, Indro menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas kepergian sang aktor yang dikenal luas lewat perannya di sitkom Bajaj Bajuri tersebut.

"Innalillahi wa inna ilaihi raaji’un. Turut berduka dan berbela sungkawa untuk semua keluarga Mat Solar yang ditinggalkan. Kami keluarga Warkop DKI sangat kehilangan. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, Aamiin YRA," tulis Indro Warkop di akun Instagramnya.

Mat Solar Meninggal Dunia, Indro: Warkop DKI Sangat Kehilangan
Mat Solar Meninggal Dunia, Indro: Warkop DKI Sangat Kehilangan

Indro mengaku kehilangan sosok Mat Solar yang telah memberikan warna tersendiri dalam dunia hiburan tanah air. Mat Solar berhasil membangun karakter Bajuri yang melekat di hati masyarakat hingga saat ini. Sebelumnya, Mat Solar juga beberapa kali terlibat dalam film Warkop DKI.

Kepergian Mat Solar menjadi duka bagi banyak pihak, termasuk rekan-rekan sesama komedian yang pernah bekerja bersamanya. Tak sedikit yang mengenang sosoknya sebagai pribadi yang hangat, rendah hati, dan penuh dedikasi dalam dunia hiburan.

Mat Solar meninggal dunia di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan, setelah bertahun-tahun berjuang melawan stroke yang dideritanya sejak 2017. Almarhum dimakamkan pada Selasa, 18 Maret 2025, di TPU Daiman, Cimanggis, Ciputat.

(aln)

