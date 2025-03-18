Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Alasan Drama Baru Kim Soo Hyun Knock-Off Terancam Batal Tayang

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |15:23 WIB
A
A
A

SEOUL - Masalah yang menjerat Kim Soo Hyun memasuki babak baru. Diketahui, Kim Soo Hyun menjalin hubungan dengan mendiang aktor Kim Sae Ron saat ia masih di bawah umur. 

Melansir dari Allkpop, jadwal rilis serial asli Disney+ ‘Knock-Off’ itu pun terus dipertanyakan di tengah kontroversi yang menjerat sang  pemeran utama Kim Soo Hyun. 

Serial ini awalnya dijadwalkan rilis bukan depan depan. Namun, dengan munculnya tuduhan terhadap Kim Soo Hyun jadwalnya pun belum dikonfirmasi secara pasti.

Namun, tim produksi  telah mengonfirmasi bahwa syuting berjalan sesuai jadwal tapi belum mengumumkan tanggal perilisan.

Jika kontroversi ini masih memanas, Kim Soo Hyun mungkin akan kesulitan menghadiri konferensi pers produksi sehingga muncul dugaan bahwa penayangannya terancam dibatalkan. 

Ketidakpastian seputar 'Knock-Off' juga diduga akan mempengaruhi sponsor produksinya salah satunya brand streetwear Anjeonjidae Korea, yang bekerja sama dalam produksi serial tersebut. 

