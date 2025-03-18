Kenriz Ingin Kolaborasi Bareng Andi Rianto Usai Tereliminasi di Indonesian Idol Season XIII

JAKARTA - Langkah Kenriz harus terhenti di Indonesian Idol Season XIII. Membawakan lagu 'Kata Mereka Ini Berlebihan' milik Bernadya dalam edisi 'idol switch : cross gender song', Kenriz mendapat voting terendah sehingga langkahnya terhenti di babak Spektakuler Show 8, Senin (17/3/2025).

Salah satu hal yang disesalinya karena harus pulang adalah kegagalan untuk berkolaborasi dengan sang maestro Andi Rianto. Sebelumnya, Andi Rianto memang sempat membagikan potret bersama Top 7 yang diduga akan menjadi momen kolaborasi.

"Sebenernya tuh yang sedihnya belum bisa kolaborasi sama mas Andi Rianto," ujar Kenriz kepada Okezone di MNC Studios, Selasa (18/3/2025)

Meski sudah sempat bertemu, Kenriz sedih lantaran belum sempat berbagi panggung dengan Andi Rianto. Padahal, Kenriz sudah membayangkan akan membawakan lagu dengan aransemen istimewa dari tangan dingin seorang Andi Rianto.