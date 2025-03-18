Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Kenriz Ingin Kolaborasi Bareng Andi Rianto Usai Tereliminasi di Indonesian Idol Season XIII

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |14:56 WIB
Kenriz Ingin Kolaborasi Bareng Andi Rianto Usai Tereliminasi di Indonesian Idol Season XIII
Kenriz Ingin Kolaborasi Bareng Andi Rianto Usai Tereliminasi di Indonesian Idol Season XIII (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Langkah Kenriz harus terhenti di Indonesian Idol Season XIII. Membawakan lagu 'Kata Mereka Ini Berlebihan' milik Bernadya dalam edisi 'idol switch : cross gender song', Kenriz mendapat voting terendah sehingga langkahnya terhenti di babak Spektakuler Show 8, Senin (17/3/2025). 

Salah satu hal yang disesalinya karena harus pulang adalah kegagalan untuk berkolaborasi dengan sang maestro Andi Rianto. Sebelumnya, Andi Rianto memang sempat membagikan potret bersama Top 7 yang diduga akan menjadi momen kolaborasi.

Kenriz Ingin Kolaborasi Bareng Andi Rianto Usai Tereliminasi di Indonesian Idol XIII
Kenriz Ingin Kolaborasi Bareng Andi Rianto Usai Tereliminasi di Indonesian Idol XIII

"Sebenernya tuh yang sedihnya belum bisa kolaborasi sama mas Andi Rianto," ujar Kenriz kepada Okezone di MNC Studios, Selasa (18/3/2025)

Meski sudah sempat bertemu, Kenriz sedih lantaran belum sempat berbagi panggung dengan Andi Rianto. Padahal, Kenriz sudah membayangkan akan membawakan lagu dengan aransemen istimewa dari tangan dingin seorang Andi Rianto.

