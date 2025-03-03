Opick Duet Bareng Top 9 Indonesian Idol Season XIII, Kenriz Tampil Memukau

JAKARTA - Panggung Spektakuler Show 6 Indonesian Idol Season XIII dibuka dengan penampilan ciamik kesembilan kontestan membawakan lagu Marhaban Ya Ramadhan.

Penonton kemudian dikejutkan dengan kehadiran penyanyi religi Opick di atas panggung. Dalam balutan jubah putih, penyanyi 50 tahun itu melempar pujian kepada sembilan kontestan yang tersisa.

Indonesian Idol Season XIII. (Foto: MNC Media)

“Masya Allah, Top 9 ini bisa jadi inspirasi kebaikan. Saya senang bisa tampil di sini,” ungkap pelantun Tombo Ati itu antusias.

Babak Top 9 akan menjadi kompetisi sengit antara Shakira, Mesa, Piche Kota, Kenriz, Fajar, Rara, Angie, dan Vanessa. Malam ini (3/3/2025), mereka akan menyanyikan lagu idola mereka masing-masing.

Kenriz tampil sebagai pembuka dengan membawakan lagu Yura Yunita, Tutur Batin. Menariknya, dia memberikan sentuhan berbeda pada lagu itu dengan memasukkan bahasa Aceh pada liriknya.