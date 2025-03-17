Ada Luna Maya, Ratu Sofya Tak Canggung Adegan Jadi Istri Maxime Bouttier

JAKARTA - Ratu Sofya turut ambil bagian dalam film horor-heist berbalut komedi berjudul Gundik, yang disutradarai oleh Anggy Umbara. Dalam film ini, Ratu berperan sebagai istri dari seorang perampok yang dimainkan oleh Maxime Bouttier.

Menariknya, kekasih Maxime di dunia nyata, Luna Maya, juga terlibat dalam film ini sebagai karakter utama, yakni sang gundik. Meski harus beradu peran dengan Maxime, Ratu mengaku tidak merasa canggung saat menjalani adegan bersamanya.

Menurut Ratu, selain karena selalu bersikap profesional, ia juga sudah cukup dekat dengan Luna dan Maxime.

"Oh nggak (canggung), aku sesantai mungkin, seprofesional mungkin. Kak Luna juga dekat sama aku, kak Maxime juga sering main game bareng," ujar Ratu Sofya saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.