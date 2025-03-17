Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pevita Pearce Ungkap Perubahan Hidup Setelah Menikah dengan Mirzan Meer

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |05:08 WIB
JAKARTA - Pevita Pearce kini menjalani kehidupan baru sebagai seorang istri setelah resmi menikah dengan Mirzan Meer. Aktris cantik ini mengungkapkan bahwa pernikahan membawa perubahan besar dalam cara pandangnya terhadap hidup.

Kini, prioritas Pevita tidak lagi hanya tentang dirinya sendiri. Ia lebih banyak mempertimbangkan keluarganya dalam setiap keputusan yang diambil, termasuk saat merencanakan perjalanan ke luar kota.

"Mungkin dulu lebih banyak mikirin diri sendiri aja, sekarang jadi lebih mikirin keluarga. Misalkan dulu kalau mau traveling atau mengunjungi keluarga di luar kota nggak mikirin siapa-siapa, sekarang aku jadi kayak, 'Oh ya, pergerakannya sebagai tim, nggak individual lagi’," ujar Pevita Pearce saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Pevita terlihat begitu antusias saat berbicara tentang kehidupannya yang baru bersama sang suami. Ia merasa semakin bersemangat untuk meraih impian bersama Mirzan.

"Sekarang aku jadi lebih memikirkan pasangan, memikirkan suamiku sebagai satu kesatuan dan juga mimpi-mimpi kita bersama. Ini adalah sesuatu yang baru, berbeda, dan sangat menyenangkan," ungkapnya.

Di tengah kesibukan masing-masing, Pevita dan Mirzan berusaha meluangkan waktu bersama melalui aktivitas sederhana yang mereka nikmati berdua.

