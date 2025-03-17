Cara Imam Darto Agar Terus Terlihat Awet Muda

JAKARTA - Presenter dan aktor Imam Darto punya tips menjaga penampilannya demi terlihat awet muda. Dia tak ingin dinilai seperti bapak-bapak pada umumnya seiring bertambahnya umur.

Menurut Darto, penampilan menjadi modal penting dalam menunjang kepercayaan diri maupun kariernya di industri hiburan Tanah Air.

Apalagi, anggota The Prediksi ini belakangan menekuni hobi berkendara motor yang identik dengan penampilan khusus.

"Karena seiring usia bertambah saya nggak mau terlalu terlihat seperti bapak-bapak, harus relate ke anak muda," kata Imam Darto, di Limbro Kuningan Jakarta Selatan, belum lama ini.

Pria 42 tahun itu mengaku sering berkendara menggunakan celana panjang. Sebab, hal ini berfungsi untuk menambah keamanan diri.

"Kalau gue tergantung kebutuhan, kalau buat motoran riding gitu udah pasti pake jeans, pertama buat protection apalagi yang tebel," ucap Imam Darto.