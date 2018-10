View this post on Instagram

Berkata "tidak" ke anak sering kali bikin hati jadi teriris iris, terpotong-potong, luluh lantak berkeping keping, tapi ya memang harus sih. Karena gak semua permintaan harus di-iya-in. Anak pun harus belajar nerima rasa kecewa karena dunia nyata gak semuanya indah. Ada penolakan, ada rasa pahit, jelas akan banyak perasaan kecewa. Maaf ya Aletta, bukan bapak gak bisa atau gak mau beliin, tapi memang biar kamu belajar jadi anak yang kuattt.. Tag bunda @tikasapi yang melipir gak tega. #TheHendartos #ZaharaAletta #alettafansclub