HOME CELEBRITY MOVIE

Ramadhan 2025, Film Wicked Mulai Tayang Digital

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |00:43 WIB
Ramadhan 2025, Film Wicked Mulai Tayang Digital
Ramadhan 2025, Film Wicked Mulai Tayang Digital (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA – Di Ramadhan, Catchplay+ menghadirkan berbagai film dan serial blockbuster terbaru yang siap menemani waktu bersantai bersama keluarga. Mulai dari film musikal penuh fantasi hingga thriller menegangkan, semua bisa dinikmati sepanjang Maret 2025.

Film dan Serial Terbaru di Catchplay+ Maret 2025

Ramadhan 2025, Film Wicked Mulai Tayang Digital
Ramadhan 2025, Film Wicked Mulai Tayang Digital

1. WICKED – Prekuel The Wizard of Oz Dibintangi Ariana Grande

Film musikal fantasi ini diadaptasi dari pertunjukan Broadway yang terinspirasi dari novel Gregory Maguire. Dibintangi oleh Cynthia Erivo dan Ariana Grande, WICKED mengungkap kisah asal-usul dua penyihir legendaris di negeri Oz, Elphaba dan Glinda.

2. SONIC THE HEDGEHOG 3 – Aksi Ganda Jim Carrey dan Kejutan dari Shadow

Sekuel terbaru dari petualangan Sonic kembali dengan Jim Carrey yang tampil memerankan dua karakter sekaligus. Hadirnya Shadow, karakter ikonik dari video game yang disuarakan oleh Keanu Reeves, membuat film ini semakin dinantikan oleh para penggemar lama maupun baru.

3. PADDINGTON IN PERU – Petualangan Baru Si Beruang Favorit

Paddington kembali beraksi! Kali ini, ia dan keluarga Brown melakukan perjalanan ke Peru untuk mencari Bibi Lucy yang hilang. Dibintangi oleh Ben Whishaw, Olivia Colman, dan Antonio Banderas, film ini menawarkan petualangan seru penuh kehangatan.

4. COMPANION – Perpaduan Black Mirror dan The Stepford Wives

Film horor komedi ini dibintangi Jack Quaid dan Sophie Thatcher. Kisahnya mengikuti seorang wanita muda, Iris, yang menemukan fakta mengejutkan di sebuah pesta bersama pacarnya, Josh. Rahasia yang mereka ungkap akan mengubah segalanya.

5. THE HUNGER GAMES: THE BALLAD OF SONGBIRDS AND SNAKES – Prekuel Epik 64 Tahun Sebelum Katniss

Mengangkat kisah masa muda Coriolanus Snow sebelum ia menjadi pemimpin kejam Panem, film ini dibintangi Tom Blyth, Rachel Zegler, Peter Dinklage, dan Viola Davis. Dengan aksi dan ketegangan khas franchise The Hunger Games, prekuel ini wajib ditonton.

6. TABLOID – Misteri di Balik Kematian Jurnalis Hiburan

Serial Taiwan ini mengisahkan kematian seorang jurnalis muda yang mengungkap skandal besar di industri hiburan. Dibintangi oleh Allison Lon, Simon Hsueh, dan Yu Xuan Wang, cerita penuh intrik ini siap mengejutkan penonton.

 

