Natasha Rizky soal Peluang Rujuk dengan Desta: Saya Butuh Imam

JAKARTA - Perceraian tak membuat hubungan Natasha Rizky dan Desta memburuk. Keduanya tetap berkomunikasi dengan baik, terutama dalam mengurus ketiga anak mereka.

Dalam sebuah perbincangan dengan Denny Sumargo, Natasha Rizky berbagi cerita tentang kebaikan Desta terhadap dirinya dan keluarga. Saat ditanya soal kemungkinan untuk menikah lagi, Natasha mengaku tidak menutup diri terhadap hal tersebut.

"Acha sih nggak mau bilang nggak mau nikah lagi ya," ujarnya.

Natasha mengungkapkan bahwa dalam hidupnya, ia merasa membutuhkan sosok pemimpin yang bisa membimbingnya ke arah yang lebih baik.

"Di satu sisi, Acha merasa perlu ada yang mengimami Acha juga. Ada yang perlu ngarahin Acha," tambahnya.

Lantas, apakah ada kemungkinan Natasha Rizky kembali rujuk dengan Desta?

Natasha tak menutup kemungkinan tersebut. Baginya, segala hal bisa terjadi di masa depan. Yang pasti, Natasha ingin merasakan kembali kehidupan keluarga yang utuh bersama suami dan anak-anaknya.

"Bismillah, pengennya berkeluarga lagi. Siapapun itu ya. Syukur-syukur kalau sama Desta lagi, Acha juga nggak pernah tahu," ucapnya.