HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Followers Kim Soo Hyun Anjlok Imbas Hubungan dengan Kim Sae Ron Terkuak

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |08:02 WIB
Followers Kim Soo Hyun Anjlok Imbas Hubungan dengan Kim Sae Ron Terkuak
Followers Kim Soo Hyun Anjlok Imbas Hubungan dengan Kim Sae Ron Terkuak (Foto: IG Kim Soo Hyun)
A
A
A

SEOUL - Karier Kim Soo Hyun semakin terancam setelah berbagai kontroversi menghantamnya. Tak hanya kehilangan kontrak dengan sejumlah merek ternama, aktor berusia 37 tahun ini juga mengalami penurunan drastis jumlah pengikut di Instagram.

Berdasarkan pantauan pada Sabtu (15 Maret 2025), akun Instagram resmi @soohyun_k216 kini memiliki 20,4 juta followers, turun dari sebelumnya lebih dari 21 juta pengikut. Menurut data dari Instrack, Kim Soo Hyun kehilangan sekitar 609 ribu pengikut, atau sekitar 2,89 persen dari total pengikutnya, usai muncul isu dirinya berpacaran dengan mendiang Kim Sae Ron dan tuduhan lain yang menyeret namanya.

Tak hanya itu, unggahan terbaru Kim Soo Hyun juga dibanjiri hujatan. Lebih dari 200 ribu komentar bernada negatif membanjiri akun Instagram sang aktor, dengan banyak netizen yang mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap kontroversi tersebut.

Dampak dari skandal ini semakin terasa ketika sejumlah merek ternama memilih untuk menghentikan kerja sama dengan Kim Soo Hyun. Salah satunya adalah Prada, yang secara resmi memutuskan kontraknya dengan aktor tersebut. Selain itu, warganet juga mendesak brand lain yang masih bekerja sama dengannya untuk segera mengambil langkah serupa.

