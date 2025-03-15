Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Garosero Ancam Sebar Foto Telanjang Kim Soo Hyun

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |17:19 WIB
Garosero Ancam Sebar Foto Telanjang Kim Soo Hyun
Garosero Ancam Sebar Foto Telanjang Kim Soo Hyun. (Foto: M Magazine)
A
A
A

SEOUL - Channel YouTube Garosero Research Institute mengklaim, punya foto telanjang Kim Soo Hyun dan mengancam akan merilisnya jika sang aktor tidak meminta maaf secara tulus terkait skandalnya dengan mendiang Kim Sae Ron. 

Kim Se Ui, mantan jurnalis sekaligus YouTuber Garosero Research Institute mengatakan, “Aku punya foto orang itu (Kim Soo Hyun) sedang mencuci piring sambil telanjang di rumah kekasihnya,” katanya dikutip dari Koreaboo, pada Sabtu (15/3/2025).

Kim Soo Hyun
Garosero Ancam Sebar Foto Telanjang Kim Soo Hyun. (Foto: tvN)

Namun Kim Se Ui kemudian mengatakan, mereka tidak jadi merilis foto tanpa busana sang aktor. Hal itu, menurutnya, mereka lakukan atas permintaan ibu mendiang Kim Sae Ron. 

“Aku berusaha meyakinkan ibu Kim Sae Ron, jika Kim Soo Hyun berani tampil lagi di TV, kami akan merilis foto telanjang itu. Tapi dia malah khawatir dengan kondisi sang aktor,” ujarnya. 

Kim Se Ui mengatakan, ibu Kim Sae Ron meminta Garosero Research Institute untuk tidak lagi merilis foto-foto aktor Queen of Tears tersebut. Karena itu, channel YouTube itu akan menghormati keputusan ibu sang aktris.

Kim Soo Hyun (starnews)
Garosero Ancam Sebar Foto Telanjang Kim Soo Hyun. (Foto: StarNews)

“Intinya, kami tidak akan melakukan sesuatu yang tak diinginkan oleh keluarga Kim Sae Ron,” kata Kim Se Ui menambahkan.

Akibat pernyataan YouTuber Kim Se Ui itu netizen ramai memuji keputusan bijak ibu Kim Sae Ron. Sementara Garosero Research Institute banjir kritik pedas netizen.

 

