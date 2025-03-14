Ada Krabby Patty dan Kelp Shake, Serunya Ramadan di Bikini Bottom Bareng GTV

JAKARTA - GTV akan membuat puasa Anda tetap semangat dan happy bareng SpongeBob SquarePants di Bikini Bottom. Si sponge kuning super ceria ini selalu punya cara unik untuk menghangatkan hari Anda.

Ada banyak episode seru yang siap menemani hari Anda. Bayangkan saat menunggu adzan maghrib, tiba-tiba ada 'Teriakan Bayi Tiram' yang bikin heboh seluruh Bikini Bottom.

Atau, ikut “Plankton Berbagi Makanan Gratis!”, ditambah tingkah konyol SpongeBob dan Patrick dalam “Ayo!! Main petak umpet bersama SpongeBob”.

Ada juga ekspresi menggemaskan dalam “Muka Lucu SpongeBob dan Patrick” yang dijamin membuat Anda tertawa. Masih kurang seru? Tenang, ada sederet episode lainnya.

Sebut saja aksi “Bersih-Bersih Rumah Tuan Krab”, pengalaman unik “Berlibur ke Bulan Bersama Sandy”, hingga misteri “Boneka Kayu Squidward” yang bikin penasaran.